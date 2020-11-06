СКФУ примет участие в программе повышения конкурентоспособности университетов

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим вузом на Северном Кавказе, планирует принять участие в новой программе повышения конкурентоспособности российских университетов - программе стратегического академического лидерства (ПСАЛ). Об этом сообщил в пятницу в ходе форума "Университеты 2030: наука - компетенции - молодежь" ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"Мы планируем участвовать в программе стратегического академического лидерства и своей основной задачей ставим формирование комфортной среды для развития человеческого капитала в поликультурном регионе", - сказал Беспалов.

По его словам, новый национальный проект "Наука и университеты" включает конкретный инструментарий, который даст возможность университетскому и научному сообществу четко включиться как в развитие отраслей экономики, так и в развитие регионов.

"Важное направление, особенно для региональных университетов, - это кооперация. Например, наш макрорегион - Северный Кавказ - особенный, многонациональный, поэтому очень важно снижать уровень обособленности, фактически создавая единую площадку для кооперации, а это в свою очередь повлечет и интерес индустрии", - отметил ректор.

В работе форума, который состоялся 6 ноября, приняли участие более 20 000 человек. Его основной задачей являлся диалог о решениях в ответ на вызовы пандемии коронавируса в системе высшего образования и науки, а также запуск системы массового непрерывного образования для взрослых в российских организациях высшего образования в целях обеспечения трансфера технологических знаний, повышения производительности труда, роста социально-экономического благополучия и самореализации всех граждан страны. Организаторами форума выступили Минобрнауки России, правительство Нижегородской области, НИУ "Высшая школа экономики", ЭАЦ "Научно-образовательная политика", АНО "Дирекция Московского международного салона образования", партнеры форума: Росмолодежь, АНО "Россия - страна возможностей".

О программе

Новую программу разработали в министерстве науки и высшего образования в соответствии с указом президента России "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года". Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Предполагаемый срок реализации программы - десять лет, она будет проходить в два этапа: 2020-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей. Новая программа пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов "5-100", срок действия которого завершается в 2020 году.

СКФУ - крупнейший вуз Северного Кавказа, который был образован в 2012 году на базе трех крупных вузов Ставрополья. В Северо-Кавказском федеральном университете учатся около 25 тыс. студентов.