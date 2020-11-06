Власти Дагестана усилят контроль за ценами на медикаменты в аптеках региона

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Дагестана усилят контроль за обеспеченностью и ценами на лекарственные препараты в государственных и частных аптеках региона, к этой работе при необходимости будут привлекаться органы прокуратуры. Такое поручение на заседании республиканского оперативного штаба в пятницу дал премьер-министр республики Артем Здунов, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Мы должны иметь объективную информацию по данным направлениям (обеспеченности медикаментами и ценам на них - прим. ТАСС), чтобы реагировать. В том числе будем просить органы прокуратуры вмешиваться в ситуацию, если кто-то специально, без объективных причин начинает увеличивать цены. Основания для этого нет, как нет и дефицита. Будем следить за этим", - приводят в сообщении слова Здунова.

При этом, по его словам, контролировать цены необходимо не только в государственных аптеках, но и во всей аптечной сети региона, привлекая к этой работе, в том числе, волонтеров.

По данным Минздрава Дагестана, мониторинг в подведомственных министерству аптеках повышения цен не выявил. Однако, как отметил на заседании оперштаба врио руководителя Росздравнадзора по республике Тамирлан Мухамедов, по результатам проверок в Махачкале, Дербенте, Каспийске, Дагестанских Огнях и Кайтагском районе республики в шести из 30 проверенных частных аптек установлено превышение цен на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты, материалы по итогам проверок направлены в прокуратуру.