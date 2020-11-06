Режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлен в Северной Осетии до 15 ноября

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 ноября. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Северной Осетии для граждан старше 65 лет продлен до 15 ноября, школьные каникулы - до 14 ноября. Соответствующий указ подписал в пятницу руководитель республики Вячеслав Битаров, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"В Северной Осетии режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше продлен до 15 ноября, а каникулы в организациях, предоставляющих общее образование, - до 14 ноября. Соответствующий указ подписал глава Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе говорится о необходимости перевода на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников организаций, осуществляющих деятельность на территории республики (при условии, если это не нарушает функционирование организации).

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 7 686 человек (+69 за сутки), из них 6 618 человек выздоровели, 72 пациента умерли. Число активных случаев (число больных в настоящее время) составляет 996.