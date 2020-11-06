Хуснуллин: жилищное строительство может стать точкой роста для Дагестана

ТАСС, 6 ноября. Строительство жилья может стать точкой роста для экономики Республики Дагестан. Такое мнение выразил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин по итогам встречи с врио главы региона Сергеем Меликовым.

"Обсудили строительство коллектора в Махачкале, решение проблемы незавершенного строительства (а Дагестан в этом направлении пилотный регион), строительство жилья и проблему дольщиков. Я считаю, что именно жилье - точка роста для региона. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи", - написал Хуснуллин на своей странице во "ВКонтакте".

Хуснуллин также отметил, что власти намерены решать проблему с дольщиками в регионе. "По дольщикам будем решать проблему, если регион оперативно подаст все бумаги в фонд [защиты прав граждан - участников долевого строительства]", - подчеркнул вице-премьер.

В настоящий момент в Дагестане реализуется пилотный проект "Незавершенное строительство в Республике Дагестан". Как сообщал Меликов, общая стоимость объектов незавершенного строительства в регионе составляет около 41,4 млрд рублей, по рекомендации Счетной палаты РФ власти республики утвердили актуализированные планы мероприятий по снижению количества объектов незавершенного строительства с конкретными сроками, завершена инвентаризация всех объектов на республиканском (861 объект) и муниципальном (493 объекта) уровнях.