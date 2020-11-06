Эксперт: госпрограмма СКФО создаст новые условия для привлечения инвесторов регион

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Изменения в госпрограмму развития СКФО, которую Минэкономразвития предложило продлить до 2030 года, расширяют возможности по реализации региональных программ, а также создают условия для привлечения в регионы Северного Кавказа крупных внебюджетных инвестиций благодаря развитию инвестплощадок и сопровождению проектов, предусмотренных программой. Такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Проект постановления правительства РФ, опубликованный в четверг на портале проектов нормативных правовых актов, предполагает продление государственной программы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2030 года. В связи с продлением госпрограммы Минэкономразвития РФ прогнозирует, в частности, ожидаемое суммарное увеличение внебюджетных инвестиций в СКФО в 2030 году до 159 млрд рублей.

"Проект изменений в госпрограмму развития СКФО основными задачами ставит расширение сроков реализации программ по основным направлениям комплексного развития СКФО - это адресные программы ряда субъектов с учетом из специализации… Важно, что программа предусматривает не только прямое финансирование проектов в территориях, но и серьезные решения, направленные на привлечение инвесторов в регион - развитие разного рода инвестиционных площадок и сопровождение инвестпроектов… Такой инструмент как инвестиционное сопровождение представляется очень важным - это общемировая практика, когда со стороны государства обеспечивается площадка, на которую уже могут приходить инвесторы", - сказал Тлисов.

Он отметил, что госпрограмма предусматривает усиление конкурентных преимуществ Северо-Кавказского региона с позиции реализации долгосрочных проектов и продолжение развития инвестиционной привлекательности региона. "Здесь надо отметить направление развития сельского хозяйства как традиционно сильного направления для субъектов СКФО, отдельным блоком ставятся вопросы социально-экономического развития округа, создание новых рабочих мест, и отдельно отмечено развитие туристско-рекреационных возможностей для КЧР, КБР и Ставропольского края, более широкое использование потенциала этих регионов для дальнейшего развития", - добавил собеседник агентства.

По его словам, продление госпрограммы еще на пять лет также непосредственно связано с корректировкой национальных проектов и формированием плана достижения национальных целей развития до 2030 года.

"Безусловно, коррекция сроков до 2030 года встраивается в общую логику национальных проектов - важно, чтобы большая программа по развитию СКФО также вписывалась в общую концепцию развития страны", - отметил эксперт.

Эффект реализации госпрограммы

В целом, по его словам, госпрограмма развития СКФО уже дала заметный эффект для развития регионов Северного Кавказа.

"Мы можем это видеть и на примере успешно реализуемых проектов в туристическом секторе, запуска целого ряда проектов в сельхозпереработке, вопросов, связанных с решением проблем транспортной доступности, логистики - это тоже является одним из важных инструментов в развитии округа в целом. При этом надо учитывать, что целый ряд проектов, реализованных в СКФО, также получали поддержку из других ведомственных программ по улучшению уровня социально-экономического развития региона", - пояснил Тлисов.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.