Минздрав Дагестана передал медучреждениям 48 автомобилей для оказания неотложной помощи

МАХАЧКАЛА, 6 ноября. /ТАСС/. Минздрав Дагестана в пятницу передал медицинским учреждениям республики 48 машин для оказания неотложной помощи, всего с начала года регион закупил 73 таких автомобиля, сообщили в пресс-службе министерства.

"В дагестанские медучреждения переданы 48 новых машин для оказания неотложной помощи на базе Lada Largus, автомобили приобретены за счет средств республики <...> Всего в этом году регион получил 73 автомобиля для оказания неотложной помощи пациентам. Поставок в таких объемах в регионе не было никогда", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что новые автомобили поступят во все республиканские, в ряд районных и городских медучреждений.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, приобретение нового транспорта позволит увеличить объемы оказания амбулаторной медицинской помощи в том числе во время пандемии коронавируса.

"Нам важно, особенно сейчас в условиях повышенной нагрузки на систему здравоохранения, чтобы из виду не был упущен ни один пациент. Поэтому эти машины сразу отправятся на линию", - приводятся в сообщении слова Гаджиибрагимова.

По данным республиканского Минздрава, всего за последние два года в Дагестане было закуплено около 300 машин скорой и неотложной помощи, в том числе 33 реанимобиля.