Вхождение "Эльбруса" в "Курорты Северного Кавказа" улучшит обслуживание туристов

НАЛЬЧИК, 6 ноября. /ТАСС/. Присоединение АО "Курорт Эльбрус" к АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) позволит в дальнейшем развивать курорт и будет способствовать притоку туристов. Такое мнение высказал глава правительства Кабардино-Балкарии (КБР) Алий Мусуков на заседании регионального кабмина в пятницу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил принять в федеральную собственность 100% акций акционерного общества "Курорт Эльбрус" из собственности КБР и присоединить его к КСК.

"В федеральную собственность передаются принадлежащие КБР акции АО "Курорт Эльбрус", в собственности которого находятся первая и вторая очереди (из трех) на горе Эльбрус, построенные и введенные в эксплуатацию порядка 13 лет назад, третья очередь была построена АО "Курорты Северного Кавказа" и введена в 2015 году. На сегодня у канатных дорог разные собственники, в этой связи на федеральном уровне принято решение о консолидации канатных дорог на горе Эльбрус с учетом того, что по 2024 год планируются масштабные вложения на развитие сети канатных дорог и горнолыжных трасс. Консолидация на федеральном уровне канатных дорог на горе Эльбрус позволит в дальнейшем развивать курорт, приведет к увеличению притока туристов и качества их обслуживания", - цитирует Мусукова его пресс-служба.

Он также отметил, что имеется распоряжение правительства РФ, согласно которому будет выделено 10,6 млрд руб. на строительство пяти канатных дорог на горе Эльбрус общей мощностью 13,2 тыс. человек в час и девяти горнолыжных трасс протяженностью более восьми километров, уточнил премьер-министр КБР.

АО "Курорт Эльбрус" - компания, обеспечивающая работу всесезонного туристско-горнолыжного комплекса на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии. Организация владеет двумя канатными дорогами и курортной инфраструктурой, а также управляет активами АО "Курорты Северного Кавказа", размещенными на горнолыжном курорте Эльбрус. АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании, помимо "Архыза", находятся курорты "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария).