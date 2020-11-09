Единственная авиакомпания Чукотки приступила к вертолетным рейсам через Анадырский лиман

ТАСС, 9 ноября. Региональная авиакомпания "ЧукотАВИА" в понедельник приступила к выполнению регулярных вертолетных рейсов через Анадырский лиман. Все программы авиаперевозок по внутриокружным маршрутам, в том числе и вертолетные рейсы через лиман, субсидируются из регионального бюджета полуострова, сообщил ТАСС начальник управления транспорта, связи и дорожного хозяйства департамента промышленной политики правительства Чукотского автономного округа Олег Рябко.

Поселок Угольные Копи, в котором проживают около 3 тыс. человек, расположен на берегу Анадырского лимана и после окончания летней навигации до момента организации ледовой переправы способа добраться из этого населенного пункта в окружную столицу - город Анадырь, не было.

"Пассажирские перевозки через Анадырский лиман из Угольных Копей в Анадырь начали осуществлять на вертолетах и глиссерах с 9 ноября. Рейсы будут выполняться в случае, если наберется не менее половины от общего числа пассажиров. Максимальное количество, которое могут принять на борт вертолета - 22 человека. Местные авиаперевозки субсидируются из средств окружного бюджета в рамках программы поддержки развития малой авиации", - сказал Рябко.

Он добавил, что стоимость взрослого билета составляет 2 тыс. рублей, детского - 1 тыс. рублей. Рейсы по воздуху будут выполняться на регулярной основе по расписанию.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил решить вопросы повышения транспортной доступности Дальнего Востока.В рамках выполнения этого поручения, на Чукотке до 2024 года будут реконструированы семь аэропортовых комплексов в удаленных от Анадыря районах округа.