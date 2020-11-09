Эксперт: развитие инфраструктуры привлечет туристов в Черекский район КБР

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. Развитая инфраструктура поможет привлечь туристов в Черекский район Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Такое мнение высказал в интервью ТАСС гендиректор ООО "Верхние Голубые озера" (компании, инициировавшей инвестпроект по созданию рекреационной зоны в Черекском районе) Махмуд Бозиев.

"Черекское ущелье надо развивать. Поток туристов очень большой здесь, люди ищут сервис, гостиниц у нас практически нет. Возле Нижнего Голубого озера строят гостиницу, спортзал, бассейн - это все будет востребовано. У нас есть в планах в дальнейшем развивать это место, строить канатную дорогу, лыжную трассу - здесь раньше уже была лыжная трасса, работал бугель. Это направление мы хотим, если получится, развивать, но нужна государственная поддержка, и мы уже обращались, будем работать, искать помощи",- сказал Бозиев.

В республике на сегодняшний день разработан ряд государственных программ, предусматривающих развитие отдельных районов, в том числе и Черекского, отметил он. Одним из направлений является создание туристско-рекреационного кластера "Черек" с комплексом взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности. "Насколько я знаю, основными направлениями кластера будут являться развитие народных промыслов и ремесел, знакомство туристов с национальной культурой и историей республики", - добавил собеседник агентства.

В Черекском районе на Верхних Голубых озерах до конца года при поддержке Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) также появится крупный туристический комплекс. Голубые озера - известное с советских времен курортное место в Кабардино-Балкарии.