Юбилей классика кабардинской литературы Шогенцукова отмечают в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 ноября. /ТАСС/. 120-летний юбилей классика кабардинской литературы Али Шогенцукова отмечают в Кабардино-Балкарии (КБР) вечером поэзии, литературными чтениями и выставками. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

"9 ноября в Государственной национальной библиотеке КБР им. Т. К. Мальбахова состоится круглый стол под названием "Али Шогенцуков и историко-литературный процесс" с участием представителей писательских организаций Северо-Кавказского федерального округа и города Москвы. Вечером в Кабардинском государственном драматическом театре им. А. Шогенцукова пройдет юбилейный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения классика кабардинской литературы", - говорится в сообщении.

10 ноября в сквере у Кабардинского госдрамтеатра будут читать стихотворения Али Шогенцукова в формате опен-эир и возложат цветы к памятнику поэта, а также пройдет поэтический вернисаж "Твои стихи - поэзия добра". Выставка, посвященная 120-летию со дня рождения Шогенцукова, откроется в Национальном музее КБР, юбилейные мероприятия состоятся на родине поэта в городе Баксане.

"Запланированные мероприятия пройдут с соблюдением установленных Роспотребнадзором правил в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Для всех желающих мероприятия будут доступны в онлайн видеоформате на официальном сайте Министерства культуры КБР mk.kbr.ru", - добавили в ведомстве.

Али Асхадович Шогенцуков - классик кабардинской литературы, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 года, погиб в нацистском концлагере под Бобруйском.

Литературное наследие Шогенцукова включает в себя: один роман в стихах, восемь поэм, два рассказа, 11 стихотворений, 20 публицистических статей, девять произведений, переведенных с русского на кабардинский язык. Заметное место в творчестве занимает художественная летопись жизни кабардинского народа в дореволюционную эпоху и при Советской власти: поэма "Мадина" (1933), героическая поэма "Вчерашние дни Тембота" (1935), роман в стихах "Камбот и Ляца" (1938). Шогенцуков положил начало кабардинской советской прозе (рассказы "Пуд муки" (1931), "Под старой грушей" (1933).