На Ставрополье поступят более 2,4 тыс. доз вакцины от коронавируса

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Медики ожидают, что на Ставрополье в 2020 году поступят свыше 2,4 тысяч доз вакцины для профилактики коронавируса. Привитые добровольцы чувствуют себя хорошо, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства здравоохранения края.

"Всего в 2020 году в край поступят 2 426 доз (два компонента) вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Определены медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, в которые вакцина будет передаваться, категории лиц, подлежащих вакцинации в целях профилактики инфекции, вызванной SARS-CoV-2 - это будут сотрудники медицинских организаций, в том числе оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первая партия вакцины против коронавируса уже использована для иммунизации медиков. Привиты 42 добровольца. Они чувствуют себя хорошо, нежелательных побочных проявлений не наблюдалось.

"Каждый иммунизированный против COVID-19 ведет дневник наблюдения за своим самочувствием, трижды в день измеряет температуру тела, артериальное давление, другие параметры. Это делается для того, чтобы минимизировать риски от нежелательных явлений при массовой вакцинации", - сказано в пресс-релизе.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 23 115 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 109 человек. В больницах региона умерли 453 пациента с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.