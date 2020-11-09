На Ставрополье благоустроят 16 общественных пространств

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Благоустройство 16 общественных пространств проведут на Ставрополье по национальному проекту в 2021 году. На это направят более 790 млн рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание по вопросам реализации на Ставрополье национальных проектов. Часть вопросов повестки связаны с формированием комфортной городской среды.

"Рассмотрены планы работы в рамках нацпроекта на будущий год. В частности, планируется благоустроить 16 объектов в 15 муниципальных образованиях. Для этого предполагается направить более 790 млн рублей, основной объем средств поступит из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в крае завершается благоустройство на 31 объекте. Большинство из них были готовы к началу осени. Всего в 2020 году в реализации нацпроекта участвовали 29 муниципалитетов, финансирование составило около 1,7 млрд рублей.

По данным пресс-службы, также в 2021 году планируется начать реализацию проекта по созданию парковой территории в пойме реки Куры в Новопавловске. Эта инициатива так же будет осуществлена при поддержке федерального центра. В муниципалитетах завершается заключение контрактов на проведение работ. Губернатор поручил закончить проведение всех конкурентных процедур до 1 декабря.

"Инициированный президентом России нацпроект помогает и улучшать облик поселений, и делать более комфортной жизнь людей в каждом из них. А значит, все работы должны проводиться без затяжек - быстро и качественно. Все подготовительные процедура надо завершить уже к началу зимы, чтобы мы были полностью готовы. И в будущем году, как только погода позволит, смогли сразу же приступить к работам на каждом объекте", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

О нацпроекте

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.