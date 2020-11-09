В Дагестане в 2020 году создадут доступную среду для детей-инвалидов

МАХАЧКАЛА, 9 ноября. /ТАСС/. Госпрограмма "Доступная среда" по созданию комфортных условий для обучения детей с ограниченными физическими возможностями реализуется в 2020 году в 32 школах и детских садах Дагестан, на реализацию программы выделено 62,8 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе республиканского Минобрнауки.

"Госпрограмма "Доступная среда" по созданию комфортных условий обучения для детей-инвалидов реализуется в этом году в 32 образовательных организациях Республики Дагестан. Для организации адаптационных условий в детских садах и школах выделено 62,8 млн рублей: из федерального бюджета - 56,9 млн рублей, из республиканского и муниципального бюджетов - по 2,9 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, в программе в этом году участвуют 13 детских садов и 19 школ в шести городах и пяти районах Дагестана, в ряде муниципалитетов работы уже завершены.

"В частности, установлены широкие дверные проемы, подъемники и рампы, перила и поручни особой конструкции, устройства автоматического открытия дверей и прочее оборудование. Наряду с архитектурной доступностью программа предусматривает обустройство сенсорных комнат, необходимых для реабилитации и развития детей, а также для реализации различных психологических методик. В школах устанавливаются также специальные столы с регулировкой высоты, дисплеи Брайля, звуковые оповещатели и другие средства и приборы", - добавили в ведомстве.

Федеральная целевая программа "Доступная среда" утверждена правительством РФ в марте 2011 года и первоначально была рассчитана на период с 2011 по 2015 годы. В 2014 году распоряжением правительства России срок действия программы был продлен до 2020 года, а в 2018 году - еще на пять лет, до 2025 года. Предполагается, что реализация программы позволит создать условия для обеспечения инвалидам доступности объектов и услуг практически во всех сферах жизнедеятельности, усовершенствовать систему реабилитации инвалидов, что будет способствовать их успешной интеграции в общество и повышению уровня их жизни.