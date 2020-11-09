На Ставрополье построят восемь детских садов до конца 2020 года

ПЯТИГОРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Новые детские сады построят до конца 2020 года в восьми районах и городах Ставрополья, по итогам года в дошкольных учреждениях будет создано около 2,5 тыс. мест. Как сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе главы региона, губернатор Владимир Владимиров провел рабочее совещание по вопросам реализации на Ставрополье национальных проектов.

"Обсуждены темпы реализации национального проекта "Демография". В его рамках в течение трех лет - с 2019-го по 2021 год - в крае предусмотрено строительство 25 детских садов на 3 745 мест. Восемь зданий из этого перечня уже построены. До конца года планируется завершить создание еще восьми объектов - в Буденновском, Кочубеевском, Предгорном районах, Минераловодском горокруге, Георгиевске, Ессентуках, Ставрополе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего по итогам года в системе дошкольного образования края будет создано 2 490 мест.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.