В Ингушетии 60 работников школьных столовых пройдут курсы повышения квалификации

МАГАС, 9 ноября. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации для обучения новым стандартам по организации горячего питания в школах пройдут в Ингушетии 60 работников школьных столовых. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Минобрнауки региона.

"В Ингушетии 60 работников пищеблоков общеобразовательных организаций пройдут курсы повышения квалификации по обучению новым требованиям организации горячего питания в школах на базе колледжа сервиса и быта в Назрани. Программа обучения состоит из теоретического и практического курсов. Повышение квалификации планируется провести для всех поваров общеобразовательных организаций, на данный момент проходит первый этап", - передает пресс-служба слова замминистра образования и науки республики Пятимат Угурчиевой.

Как сообщается, по итогам обучения работники сдадут демонстрационный экзамен, на котором участники курсов будут показывать свои умения на практике - готовить из предоставленного набора продуктов различные блюда.

"Победитель мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills-2019 в компетенции "поварское дело" Искандар Слаев будет аттестовывать работников", - цитирует пресс-служба замминистра.

Президент РФ в послании Федеральному собранию предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. В тех школах, где уже есть техническая готовность, кормить детей бесплатно начнут с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.