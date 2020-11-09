Волонтеры начали раздавать средства защиты жителям Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 9 ноября. /ТАСС/. Волонтеры в Карачаево-Черкесии начали раздавать средства индивидуальной защиты жителям в рамках проекта "Безопасность окружающих - твоя ответственность". Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Карачаево-Черкесского госуниверситета (КЧГУ) им. Алиева, также планируется снимать видеоролики о пользе средств защиты и проводить просветительские акции.

"Сегодня мы приступили к реализации проекта, помимо раздачи масок и обработки рук жителей города антисептическим средством мы планируем проводить просветительские акции и снять видеоролики с <...> пропагандой вирусной защиты", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Карины Тамбиевой.

Проект реализуется студенческим волонтерским клубом КЧГУ в рамках гранта Северо-Кавказского молодежного форума "Машук". "Задача наших волонтеров - проследить, чтобы в местах массового скопления не было людей без защитных масок", - добавили в вузе.

За последние сутки в республике выявили 90 случаев заражения коронавирусом. Всего зафиксирован 10 381 случай инфицирования, 6 222 жителя выздоровели, 34 умерли. В стационарах - 928 пациентов.