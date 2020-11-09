Старейший на Кавминводах санаторий восстановят к 2025 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Старейший на Кавминводах санаторий "Кисловодск", открытый более 80 лет, восстановят к 2025 году на Ставрополье по государственно-частному партнерству. Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей, сообщил в понедельник министр экономического развития края Сергей Крынин на заседании координационного совета Минздрава России по государственно-частному партнерству.

"На сегодняшний день в крае реализуется проект государственно-частного партнерства - создание санаторно-курортного комплекса, в том числе проведение ремонтных реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения санаторий "Кисловодск" 1934 года постройки. В ходе реализации проекта планируется построить современную здравницу, оснастить санаторий высокотехнологичным оборудованием, что отразится на качестве предоставляемых услуг жителям и гостям края. Кроме того, к 2025 году будет создано порядка 400 новых рабочих мест и более 500 койко-мест. К реализации проекта планируется привлечь около 2 млрд рублей внебюджетных инвестиций", - сказал Крынин.

По его словам, в 2017 году санаторий был передан из федеральной собственности в собственность Ставропольского края для решения вопросов сохранения использования и популяризации объектов культурного наследия. Здание санатория не используется по назначению с 1994 года. Общая площадь здания - 12 000 квадратных метров, земельного участка - около 5 гектаров.

"Соглашение о государственно-частном партнерстве было подписано 10 декабря 2019 года сроком на 6 лет. Публичным партнером является Министерство курортов и оздоровительного туризма Ставропольского края, а частный партнер - ООО "Санаторий "Источник Кисловодск". Также по условиям соглашения частный партнер обязан безвозмездно передать публичному партнеру путевки на санаторно-курортное лечение населения Ставропольского края в размере 45 млн рублей в размере кадастровой стоимости здания санатория", - отметил министр.

Он добавил, что в настоящее время земельный участок предоставлен частному партнеру в аренду. Проектно-сметная документация проекта проходит необходимые согласования и государственную экспертизу.