В Нижнем Новгороде снесут дом, где в июле взорвался газ

ТАСС, 9 ноября. Многоквартирный дом № 17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где в июле 2020 года произошел взрыв газа, будет снесен. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте городской администрации.

"Обследование дома показало, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки. По итогам расчета трехмерной модели здания сделан вывод о том, что плиты перекрытия всего здания не удовлетворяют условиям прочности. Специалисты центра экспертиз и проектирования вынесли заключение о том, что дом 17 по улице Краснодонцев является аварийным и подлежит сносу", - приводятся в сообщении слова первого замглавы города Дмитрия Сивохина.

Это решение поддержали члены городской межведомственной комиссии, которая прошла в понедельник.