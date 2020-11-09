{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижнем Новгороде снесут дом, где в июле взорвался газ

Обследование здания показало, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно

ТАСС, 9 ноября. Многоквартирный дом № 17 по улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде, где в июле 2020 года произошел взрыв газа, будет снесен. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте городской администрации.

На эту тему

"Обследование дома показало, что восстановить геометрию и несущую способность конструкций невозможно без их полной разборки. По итогам расчета трехмерной модели здания сделан вывод о том, что плиты перекрытия всего здания не удовлетворяют условиям прочности. Специалисты центра экспертиз и проектирования вынесли заключение о том, что дом 17 по улице Краснодонцев является аварийным и подлежит сносу", - приводятся в сообщении слова первого замглавы города Дмитрия Сивохина.

Это решение поддержали члены городской межведомственной комиссии, которая прошла в понедельник.

Теги
РоссияНижегородская область
В Чебоксарах завершился первый этап озеленения Красной площади
На ней высадили более 200 деревьев и 4,5 тыс. кустарников
Читать полностью