Ингушетия и Рязанская область намерены совместно развивать этнотуризм

МАГАС, 9 ноября. /ТАСС/. Этнический и культурно-познавательный туризм намерены совместно развивать Ингушетия и Рязанская область. Регионы планируют подписать соответствующее соглашение о сотрудничестве, рассказал ТАСС председатель комитета по туризму региона Беслан Мизиев.

"В рамках проекта "Мосты дружбы" к нам приезжала делегация из Рязанской области в составе сотрудников министерства по культуре и туризму области совместно с действующими игроками их туристического рынка в лице трех компаний туроператоров и представителями молодежи. О дальнейшей перспективе сотрудничества можно говорить и в контексте соглашения, которое готовится к подписанию для взаимополезного сотрудничества в части туристического обмена между регионами, которое предполагает взаимодействие туроператоров в части развития этнического и культурно-познавательного туризма", - сказал Мизиев.

По его словам, за время пребывания в Ингушетии, делегаты познакомились с культурой, традициями, историей, кухней и турпотенциалом республики.

"Они отметили перспективу развития этнотуризма в Ингушетии, поскольку развитость этнокультуры и национальная айдентика впечатлили, как индивидуальных туристов, так и профессионалов отрасли. Для делегатов был организован мастер-класс по изготовлению ингушских национальных ковров истингов, гости побывали в горах региона, где сосредоточено огромное количество древних языческих храмов, родовых башен, попробовали национальную кухню и поднялись на стометровую башню Согласия в Магасе", - добавил собеседник ТАСС.

Как сообщалось ранее, в рамках проекта межконфессиональных и межкультурных молодежных обменов "Мосты дружбы", который является грантополучателем конкурса Росмолодежи, в октябре Ингушетию также посетили делегации из Курской и Белгородской областей. После, представители Ингушетии посетят все три региона, делегации из которых побывали в северокавказской республике.