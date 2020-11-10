Два новых инвестора вошли в число резидентов ТОР "Забайкалье"

ЧИТА, 10 ноября. /ТАСС/. Компании "МТ Забайкальск" и "ТорМет" вошли в число резидентов территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". В итоге в ТОР реализуются 17 инвестпроектов, сообщила во вторник пресс-служба правительства Забайкальского края.

"За прошедшую неделю в ТОР вошли два небольших проекта. "МТ Забайкальск" планирует реализовать проект по строительству логистического комплекса, компания "ТорМет" будет создавать производство хозяйственных и промышленных изделий", - процитировали в пресс-службе и. о. вице-премьера краевого правительства Михаила Чуркина.

Очередное заседание наблюдательного совета пройдет 18 ноября, там будет рассмотрено еще 14 проектов на вхождение в ТОР. Без наблюдательного совета в ноябре предполагается подписать четыре соглашения. Инвесторы предложили проект по производству консервированного мяса в Агинском районе, а также проекты по освоению Аргунского месторождения урана, строительству завода по переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива.

ТОР "Забайкалье" существует с августа 2019 года, ее площадь составляет 5,3 млн га. За год существования территории опережающего развития ее резиденты инвестировали в экономику региона 19 млрд рублей и создали 378 рабочих мест. Ранее было заключено 15 соглашений с инвесторами, которые должны вложить 131 млрд рублей и создать более 5,2 тыс. рабочих мест. Первое предприятие в ТОР "Забайкалье" - завод по производству топливных гранул (пеллет) - начало работать 1 мая.

В числе тех проектов, которые вошли в ТОР, есть освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди на севере Забайкалья, Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, золоторудного месторождения Наседкино, строительство завода современного крупнопанельного домостроения, зернового терминала на российско-китайской границе.