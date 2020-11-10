Сахалинская область введет в эксплуатацию 40 объектов за счет единой субсидии в 2020 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в 2020 году ввести в эксплуатацию на островах 40 объектов, построенных с участием средств дальневосточной программы "Единая субсидия". Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"До конца 2020 года запланировано к вводу в эксплуатацию 40 объектов. По состоянию на конец октября, 15 объектов уже введены. Это четыре объекта образования, один спортивный объект, семь - в коммунальном хозяйстве, два объекта транспорта и дорожного хозяйства и один южно-сахалинский пожарный отряд", - сообщили в пресс-службе.

В областном правительстве уточнили ТАСС, какие именно объекты строились в регионе в этом году. Это одно дополнительное здание на 480 мест школы №6 в Южно-Сахалинске, школа в селе Дальнее на 550 мест, школа для детей с ограниченными возможностями здоровья в планировочном районе Луговое на 260 мест, детский сад в селе Ильинское на 110 мест. Также удалось построить спортивно-оздоровительный комплекс в городе Северо-Курильске на северокурильском острове Парамушир, на южнокурильском острове Итуруп - пешеходную зону. На Сахалине в этом году получилось газифицировать некоторые районы, построить очистные сооружения, системы теплоснабжения, магистральные трубопроводы, объекты водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах, которые в этом нуждались.

По информации правительства, всего за период 2018-2020 годов область получила субсидию на сумму более 36 млрд рублей. Из этих средств почти 4,9 млрд рублей предназначались на 2020 год - на сегодняшний день освоено 70,3%. За 2018 и 2019 годы на островах при участии финансирования программы "Единая субсидия" было построено 76 объектов в разных сферах.

"Мы сегодня видим, что программа "Единая субсидия" действительно работает. Сколько бы ни было денег в бюджетах регионов, как бы успешно они ни справлялись самостоятельно с поставленными задачами, благодаря субсидии в регионах ежегодно появляется большое количество социально значимых объектов. Это большая помощь на пути к превращению территории российского Дальнего Востока в экономическую зону роста страны", - прокомментировали в правительстве региона.

Постановление о субсидии

По поручению президента РФ Владимира Путина с 2018 года дальневосточным регионам из федерального бюджета выделяют средства на строительство социальных объектов в центрах экономического роста. До 2022 года из федерального бюджета регионам выделят почти 100 млрд рублей. На эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют больше 1 тыс. социальных объектов, в 47 объектах здравоохранения проведут ремонт, построят 24 больницы и 52 ФАПа, для 160 больниц на федеральные средства будет приобретено новое оборудование.

Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - 6,6 млн человек.