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На Камчатке появится общедоступная система мониторинга работы снегоочистительной техники

Губернатор региона Владимир Солодов отметил готовность подрядных организаций к зимнему периоду

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил создать общедоступную систему мониторинга работы снегоочистительной техники, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Самое больное место у нас - это межкварталка. Нам важна быстрая реакция. Необходимо создать такую систему, чтобы жители могли разместить в системе отзывы об уборке снега. Так мы сможем контролировать работу подрядчиков и своевременно реагировать на некачественно выполненную снегоочистку", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Губернатор добавил, что что в целом подрядные организации региона готовы к зимнему периоду.

Из-за географического положения полуострова и частых циклонов высота сугробов на Камчатке может достигать 5 метров.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичДальний Восток
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