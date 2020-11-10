Ученые РАН обнаружили повышенную концентрацию метана в воздухе над морями Арктики

ТОМСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые томского НИИ провели осенью 2020 года провели воздушную экспедицию в арктической зоне на научном самолете. В ходе исследований были отобраны пробы воздуха на высоте от 200 метров до 10 километров, первые полученные данные свидетельствуют о повышенной концентрации метана в приводном слое воздуха, сообщается в официальном издании СО РАН "Наука в Сибири".

"За две недели самолет-лаборатория облетел с запада на восток шесть морей: Баренцево, Карское, Лаптевых, Чукотское, Восточно-Сибирское и Берингово. Регулярные исследования состава атмосферы в Арктике ведутся на наземных пунктах наблюдений, с бортов научно-исследовательских судов и станций, расположенных на льдинах. Сентябрьская экспедиция отлична тем, что ученым удалось охватить широчайшую территорию и провести измерения на высотах от 200 метров до 10 километров. Полученные данные позволят понять, каким образом происходит распределение аэрозольных и газовых составляющих в арктической атмосфере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что главный организатор и участник полетов, ИОА СО РАН, приобрел и установил на самолет целый ряд дорогостоящих приборов: газоанализатор, фотометр, инерциальную навигационную систему, которая работает с несколькими спутниковыми группировками. Кроме того, в серии исследовательских полетов использовали мобильный аэрозольно-рамановский поляризационный лидар (лазерный локатор) "ЛОЗА-А2", который ученые модернизировали для исследования вод северных морей. В настоящее время ученые занимаются обработкой данных, однако можно делать первые выводы о состоянии атмосферы арктического региона РФ.

"Единственное, что очевидно, это активное поглощение углекислого газа водной поверхностью и повышенные концентрации метана в приводном слое воздуха над всеми морями Ледовитого океана и над Беринговым морем Тихого океана. В приземном слое атмосферы концентрация метана выше на 10-15 %, чем на больших высотах в тех же районах. Является ли метан продуктом деятельности океана или принесен с материка, предстоит выяснить в ближайшее время путем расчета обратных траекторий", - цитируется в сообщении заместитель директора ИОА СО РАН, начальник летной экспедиции доктор физико-математических наук Борис Белан.

Ранее ТАСС сообщал, что сотрудники томского Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения РАН (ИОА СО РАН) планировали в 2020 году провести исследования климата арктической зоны России при помощи единственного в РФ научного самолета. Ученые, в частности, должны были замерить количество выбросов метана и других парниковых газов из-за таяния вечной мерзлоты в арктическом шельфе, а также оценить масштабы загрязнения от работы нефтяных вышек и в результате лесных пожаров. Последние подобные исследования проводились в 2014 году, однако были прекращены из-за отсутствия финансирования от французских партнеров проекта, в 2019 году на эти работы был выигран грант Минобрнауки РФ на сумму 80 млн рублей.