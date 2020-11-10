Аграрии в КБР собрали 328 тыс. тонн плодов и ягод

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Урожай плодов и ягод в товарном секторе Кабардино-Балкарии (КБР) составит 328 тыс. тонн в 2020 году, что превысит показатели прошлого года более чем на 16%. Об этом сообщил во вторник журналистам министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

"Весной текущего года в Кабардино-Балкарии заложено 1,28 тыс. га многолетних насаждений, в том числе 1,1 тыс.га суперинтенсивного типа. Осенняя закладка многолетних насаждений ожидается на площадь не менее 750 га. Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составит свыше 328 тыс. тонн или 116% к уровню 2019 года", - сообщил Сижажев.

За последние годы в КБР заложено свыше 13 тыс.га садов интенсивного типа. По мере вступления насаждений в период полного плодоношения ежегодно увеличивается урожайность и наращиваются объемы производства. Средняя урожайность в 2010 году составляла 119 ц/га плодов и ягод, в 2019 году с одного гектара многолетних насаждений стали собирать свыше 249 центнеров плодово-ягодной продукции, урожайность увеличилась в 2 раза.

В региональном Минсельхозе отметили, что Кабардино-Балкария входит в ТОП-5 субъектов России по закладке многолетних насаждений и валовому сбору плодово-ягодной продукции в товарном секторе. В целом по стране в текущем году заложено уже 9,9 тыс. га многолетних насаждений, что на 11,2% выше уровня прошлого года. По прогнозу регионов, объем закладки многолетних насаждений в 2020 году составит не менее 16,6 тыс. га.