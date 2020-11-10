Около 50 млн рублей направят в НАО на обновление медицинского оборудования

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 50 млн рублей федеральных средств направят на закупку нового медицинского оборудования для медицинских учреждений Ненецкого автономного округа (НАО) по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе окружной администрации.

"Порядка 50 млн рублей будет направлено на приобретение оборудования, подлежащего замене в связи с износом, а также недостающего оборудования. Федеральные средства на эти цели округу выделят в рамках региональной программы по модернизации первичного звена здравоохранения. Документ утвержден Минздравом России", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, с 2021 года по 2024 год планируется приобрести более 50 единиц оборудования. "Порядка десяти единиц - это оборудование, которого сейчас нет в наших учреждениях, но которое должно быть в соответствии с порядками оказания первичной медико-санитарной помощи", - отмечается в сообщении.

В числе такого оборудования для детской поликлиники Ненецкой окружной больницы планируется приобрести оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза с функцией ангиографии и автоматический рефрактометр, электроретинограф. Для взрослой поликлиники - аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп), - пояснили в департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО.

В пресс-службе также отметили, что некоторое оборудование будет заменено на более современное. Кроме того, в региональную программу модернизации первичного звена здравоохранения включены вопросы замены и реконструкции аварийных и изношенных зданий, кадрового обеспечения и повышения заработной платы медицинским работникам.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить 1,73 трлн рублей.