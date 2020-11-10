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В мясную промышленность Ставрополья привлекли 2 млрд рублей инвестиций за полтора года

В регионе расширяются действующие производственные площадки и открываются новые

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Инвесторы вложили более 2 млрд рублей в модернизацию мясных производств на Ставрополье за последние полтора года. Об этом журналистам сообщили во вторник в краевом управлении по информационной политике.

"Ежегодно проводится работа по модернизации и техническому перевооружению производств. Всего за счет собственных и заемных средств за последние полтора года в мясную отрасль привлечено более 2 млрд рублей капитальных вложений", - говорится в сообщении.

В регионе расширяются действующие производственные площадки и открываются новые. В октябре 2020 в крае открылся мясоперерабатывающий завод, рассчитанный на переработку до 60 тонн мяса в сутки. До конца года планируется завершить строительство нового предприятия глубокой переработки мяса индейки мощностью 2,5 тыс. тонн в год.

"В восточной зоне края хозяйства специализируются на овцеводстве, в западной - на мясомолочном скотоводстве, свиноводстве. Повсеместно развито птицеводство. Ассортимент производимой в регионе мясной продукции насчитывает более 200 наименований колбасных изделий и деликатесов, 60 - полуфабрикатов и консервов", - уточняется в сообщении.

Мясную продукцию Ставропольского края в 2020 году представили на первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". Свою продукцию на оценку экспертов направили три ставропольских производителя, выпускающие мясные деликатесы.

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