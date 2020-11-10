Каюр из Приамурья организует туристические маршруты для катания на собачьих упряжках

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 ноября. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Житель села Белогорье в пригороде Благовещенска Владимир Шаронов уже около шести лет увлекается ездовым собаководством. Вместе с сибирской хаски и амурскими лайками он прокладывает тропы по окрестностям села, а в этом году решил показывать их туристам и сделал "наметки" нескольких маршрутов. "В 2015 году я сделал первые нарты. И с собаками в упряжке стал изучать эти места. Катаемся в сопках, вдоль озер, есть уже проложенные хорошие маршруты. Когда увидел интерес окружающих, подумал катать туристов, и практически все для осуществления этой идеи есть", - сказал Владимир Шаронов. Формирование команды Семья Шароновых живет в селе Белогорье, которое входит в состав Благовещенска и находится в 25 км от него. Несколько улиц этого села раскинулись вдоль реки Зея за сопками. У подножия одной из них расположен небольшой дачный участок каюра, где установлен просторный вольер для пяти амурских лаек и одной хаски. "На решение завести собаку повлиял фильм "Белый плен" - очень трогательное кино о собаках. Посмотрев его, я был тронут. Обсудил вопрос покупки собаки с женой, и у нас появилась Мая", - рассказал Шаронов.

Потом хозяева завели одну амурскую лайку, затем - еще и еще. Со временем Шаронов понял, что собаководство - это его. Но бросать основную работу - преподавание физкультуры и технологии в местной школе и тренировки в секции карате - не стал. Он ходит со школьниками и собаками в походы, во время которых дети учатся общаться с животными. "Три месяца назад разродились две лаечки, поэтому сейчас много щенят: кого-то оставлю себе, чтобы воспитывать, приучать к упряжке", - рассказал Шаронов, отметив, что основной период подготовки собак к езде начнется в годовалом возрасте, когда щенки станут проявлять характер, выявят лидера. Для туристического проекта каюр хочет воспитать 20 собак - их хватит для двух упряжек. "Нельзя, чтобы собаки только бегали. Нужно, чтобы пока одни отдыхают, другие работали" - объяснил он. Зимние маршруты Реализация проекта зависит не только от маршрута и натренированности собак, но и от средств передвижения - нарт. Мужчина сделал их сам. После доработки нарты служат ему зимой, обновлять приходится только полозья. "Езда на нартах - это наслаждение. Собаки уже обучены, оперативно воспринимают команды: говоришь "Тихо" - идут медленно, "Хоп-хоп" - быстрее, "Вправо" - поворачивают направо. Конечно, все зависит от уровня подготовки лидера - нужно, чтобы он не отвлекался. Хочется, чтобы эти эмоции почувствовали все желающие", - признался Шаронов.