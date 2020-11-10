Режиссер из Египта снимет фильм в Дербенте

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Режиссер из Египта Ясер Мухаммад Фарадж в дагестанском Дербенте начал съемки фильма об истории древнего города и распространении ислама на территории Дагестана, сообщила ТАСС во вторник представитель администрации города.

"Фильм ориентирован на арабоязычного зрителя. Он уже побывал в Джума-мечети, которая входит в пятерку самых древних мечетей мира, а также на старинном кладбище "Кырхляр", где захоронены 40 сподвижников пророка Мухаммада. По его словам, он намерен также посетить южный Дагестан, мы планируем организовать его поездку в древнее селение Куруш и на гору Шалбуздаг (место паломничества мусульман - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

Мэр Дербента Хизри Абакаров сообщил, что режиссер прибыл в Дагестан на прошлой неделе, но уже успел отснять больше половины материала.

"По словам сопровождающего и пригласившего гостя в Дербент проректора исламкого университета имени Шейха Абдула-Афанди г. Дербент Сайидмухаммада Газимагомедова, режиссеру продолжительное время писали в социальных сетях о могилах 40 асхабов пророка Мухаммада, которые захоронены на кладбище Кырхляр в Дербенте. И его зрители будут рады увидеть фильм об этом уникальном месте", - написал Абакаров на своей официальной странице в Instagram.

Он добавил, что в настоящее время кладбище комплексно благоустраивается. "Проект кладбища был согласован с жителями города и представителями духовенства Дербента. Он предусматривает мощение существующих дорожек и прокладку нескольких новых, установку бордюрных камней, сдержанного освещения, поливочных мини-фонтанов вдоль главных аллей, а также небольшого количества лавочек для отдыха пожилых посетителей. На торце галереи будет размещен источник для омовений. <...> Самое главное - сохранить исторический облик захоронений кладбища "Кырхляр", создать здесь комфортные условия для посещения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - отметил мэр Дербента.

О Дербенте

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек и площадью 70 кв. км.