Ученые обнаружили новые источники метана в ходе экспедиции в моря Арктики

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Международная экспедиция на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" в моря Арктики обнаружила новые сипы - мощные выходы метана, которые являются причиной повышенного содержания этого газа над арктическими районами. Об этом во вторник в ходе заседания президиума Российской академии наук (РАН) сообщил завлабораторией арктических исследований Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного отделения РАН Игорь Семилетов.

"У нас есть технология, только мы ей владеем - количественной оценки выбросов метана. По нашим оценкам, до сотен килограмм с квадратного метра в сутки выделяется с этими мощными сипами, которые были открыты в этой экспедиции. Первые были открыты в прошлом году, также в ходе экспедиции на "Келдыше". В этом году было открыто два новых", - сказал Семилетов, который руководил экспедицией.

По его словам, такие сипы ранее обнаруживали только около берегов Калифорнии. Выбросы газа, по оценкам ученых, вызывают подъем воды с экстремальной скоростью - до 46 см/ сек. "К чему это приводит в атмосфере? Концентрации метана в атмосфере в районах таких мощных выбросов достигают 16-32 ppm (частей на миллион - прим. ТАСС) - это на фоне 1-1,85 - среднепланетарная концентрация. А в тонком приводном водометровом слое концентрация метана достигает 35 тыс. ppm. То есть, если бросите "бычок", вода вспыхнет", - пояснил Семилетов.

Ученый отметил, что концентрация атмосферного метана в Арктике примерно на 10% выше, чем где-либо на нашей планете, включая средние широты Северного полушария, где сконцентрирована основная антропогенная деятельность. Ранее ученые томского НИИ, которые провели осенью 2020 года воздушную экспедицию в арктической зоне на научном самолете, также сообщили, что полученные данные свидетельствуют о повышенной концентрации метана в приводном слое воздуха.

Сиповые поля и кратеры

Кроме того, по словам руководителя экспедиции, в море Лаптевых и Восточно-Сибирское море было закартировано более тысячи крупных и мега-крупных сиповых полей.

"Скорость роста сечения сиповых полей и количество крупных струй метана и собственно нетто-выброс метана увеличились на различных полигонах - от 5-10% до 100-120%, то есть удвоение за год зарегистрировано на одном из сипов в море Лаптевых. <...> Это говорит о том, что прогрессирующая деградация мерзлоты не просто прогрессирует, а ускоряется неожиданными темпами", - пояснил ученый.

Еще одной находкой ученых в ходе экспедиции стало открытие морских кратеров в мелководной зоне моря Лаптевых. Кратеры представляют собой дыры в вечной мерзлоте. "Принято считать, что эта часть моря Лаптевых представляется как зона, покрытая сплошной мерзлотой. Но как показали наши комплексные исследования, эти морские кратеры, которые достигают диаметра до 30 метров, образованы в результате массированного выброса пузырькового метана. И что интересно, до 2008 года мы работали в этом районе - аномалии метана не было", пояснил Семилетов.

Международная экспедиция на научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш" проходила с 27 сентября по 4 ноября в морях Восточной Арктики и Карском море. В ее состав вошли около 70 участников из 10 стран. Главными задачами экспедиции стали изучение состояния подводной мерзлоты в арктических морях и наземной мерзлоты на побережье. Экспедиция стала единственной международной, выполненной в 2020 году в условиях тяжелой эпидемиологической ситуации и ограничений по пересечению границ России и других стран.