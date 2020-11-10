"Русгидро" введет малую ГЭС мощностью 5,25 МВт в Ставрополье

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Генерирующая компания "Русгидро" до конца 2020 года введет малую гидроэлектростанцию (МГЭС) мощностью 5,25 МВт в Ставропольском крае. Об этом говорится в сообщении компании.

Эта станция станет третьей малой ГЭС, построенной в рамках программы поддержки развития "зеленой" энергетики (ДПМ ВИЭ, предполагает возврат инвестиций в проект с гарантированной доходностью). Первые два проекта по этой программе - также малые ГЭС - были введены в этом году в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

"Я поздравляю всех с запуском в эксплуатацию Усть-Джегутинской малой ГЭС. Это прекрасная современная станция, которая обеспечит жителей региона экологически чистой дешевой электроэнергией. С вводом этой станции мы уменьшаем энергодефицитность Северного Кавказа. Это третий объект в КЧР, который мы ввели в последние годы, впереди у нас - ввод двух Красногорских малых ГЭС", - сказал Казаченков.

Строительство МГЭС мощностью 5,6 МВт началось в Усть-Джегутинском районе КЧР на реке Кубань в 2017 году. Стоимость проекта составила 1,7 млрд рублей. Станция ежегодно будет вырабатывать 25,6 млн кВт.ч электроэнергии, что позволит снизить дефицит электроэнергии в энергосистеме республики.

Сооружения Усть-Джегутинской МГЭС включают в себя водоприемник, два турбинных водовода длиной по 306 м и диаметром 2,2 м. В здании ГЭС размещены два гидроагрегата вертикальной компоновки мощностью по 2,8 МВт, каждый из них состоит из поворотно-лопастной гидротурбины и гидрогенератора. Особенностью станции является отсутствие силовых трансформаторов - электроэнергия выдается в энергосистему на генераторном напряжении 6 кВ по двум линиям электропередачи.

На сегодняшний день в регионе строятся две малых гидроэлектростанции - Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2 мощностью в 24,9 МВт каждая, они будут введены в эксплуатацию поэтапно в 2021 и 2022 годах. В их строительство будет инвестировано порядка 13,5 млрд рублей. В следующем году компания "Русгидро" планирует развернуть строительство Куршавской малой ГЭС мощностью 11 МВт в районе поселка Ударный Прикубанского района стоимостью 1,6 млрд рублей со вводом в 2024 году.

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