Северная Осетия получила 26,2 млн рублей для борьбы с коронавирусом

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 26 млн рублей получила Северная Осетия из резервного фонда президента РФ на обеспечение лекарствами от коронавирусной инфекций. Об этом сообщил во вторник ТАСС министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев.

"Дополнительные средства выделены на обеспечение лекарственными препаратами пациентов с коронавирусом, находящихся на амбулаторном лечении. Региону выделены межбюджетные трансферты из резервного фонда президента РФ в объеме 26,223 млн рублей", - сказал Гогичаев.

В целом в республике запас медикаментов для лечения пациентов обеспечен с расчетом на 3 месяца. Средства индивидуальной защиты также в наличии во всех медицинских организациях республики, их запасы постоянно пополняются, нехватки в тех или иных позициях нет.

В настоящее время все медицинские организации республики работают в усиленном режиме, помощь пациентам оказывается круглосуточно. Возросла нагрузка на службу скорой помощи, амбулаторное звено также загружено. В связи с этим возникают проблемы, которые решаются в оперативном порядке.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 7 894 человек (+69 за сутки), из них: 6 780 выздоровели, 73 летальных случая; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 1 041 человек.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе было принято решение о подготовке к приему пациентов кожно-венерологического диспансера. На его базе планируется развернуть 360 коек. Сейчас осуществляется перевод диспансера в другое учреждение, проводятся ремонтные работы, необходимо подготовить помещения, в частности дооснастить все коечные места кислородными точками. "Как только все необходимые мероприятия будут завершены, госпиталь начнет прием", - пояснил Гогичаев.