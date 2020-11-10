Дагестан в рамках нацпроекта получил еще пять мобильных ФАПов

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Районные больницы Дагестана получили еще пять мобильных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в рамках нацпроекта "Здравоохранения", они будут использоваться для выездной работы медиков в отдаленных селах с населением менее 100 человек, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В Дагестан поступило еще пять передвижных фельдшерско-акушерских пунктов на базе "Газель Next", закупленные Минздравом РД в рамках национального проекта "Здравоохранение". Мобильные медицинские комплексы будут использоваться для обслуживания населения, выездной работы медиков, проведения диспансеризации, вакцинации в населенных пунктах, где затруднено транспортное сообщение. Упор в работе комплексов будет делаться на обслуживание жителей отдаленных сел, в которых проживает менее 100 человек", - сообщила представитель ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, новые мобильные ФАПы направлены в медицинские учреждения Ахвахского, Ботлихского, Гунибского, Дахадаевского и Кайтагского районов.

По словам министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджиибрагимова, в регион уже поступило 15 ФАПов, в ближайшее время ожидается поставка еще 17. "Всего наша республика до конца года получит 55 полноценных медицинских кабинетов на колесах, среди них четыре мобильные врачебные амбулатории, 32 ФАПА, 12 флюорографов и шесть маммографов. С такими машинами мы приближаем первичную медпомощь к тем, кто не может часто выезжать из своих населенных пунктов", - привели в пресс-службе слова Гаджиибрагимова.