Медучреждения Воркуты оперативно оснастили на 70 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 10 ноября. /ТАСС/. Медицинское оборудование на 70 млн рублей поставлено в медучреждения Воркуты в связи с возникшей острой необходимостью лечения пациентов с коронавирусом. Местная инфекционная больница, роддом, больница скорой медпомощи получили рентген-аппараты, аппараты УЗИ и другое оборудование, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Минздрава Коми.

"Ряд воркутинских медицинских организаций, а это инфекционная больница и родильный дом, Воркутинская больница скорой медицинской помощи, были оснащены дополнительным медицинским оборудованием: мониторами, рентгеновскими аппаратами, анализаторами газов крови, аппаратами УЗИ. Стоимость поставленного оборудования составила порядка 70 млн рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, до конца года будут капитально отремонтированы терапевтическое отделение и пищеблок больницы в поселке Усогорск. Это одно из поручений главы региона Владимира Уйбы по итогам его поездок по районам, где местные жители чаще всего просили помочь с оснащением медучреждений в глубинке.

Для Вуктыльской ЦРБ выделено 7,5 млн рублей на обновление кислородных сетей и оборудования. Разработана проектно-сметная документация, работы планируется выполнить до апреля 2021 года. Выделены также средства на капитальный ремонт Княжпогостской районной больницы - 3,6 млн рублей. Для Койгородской центральной районной больницы приобретена передвижная маммографическая установка, в ноябре ожидается поставка.

Как сообщил Минздрав региона в начале ноября, в целом первичное звено системы здравоохранения региона планируется масштабно модернизировать в предстоящие пять лет. Планируется построить 63 новых медицинских объекта и капитально отремонтировать 40 ЦРБ, оснастить их 1,5 тыс. единиц оборудования. Финансирование программы составит 6 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.