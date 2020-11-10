На Ставрополье откроют горячую линию для информирования о коронавирусе

ПЯТИГОРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения края открыть горячую линию, которая будет доносить до местных жителей информацию о помощи пациентам с коронавирусом, а также мерах профилактики. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы региона.

Губернатор провел в режиме видеосвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждены меры, направленные на предотвращение распространения заболевания в регионе.

"Владимиров поручил министерству здравоохранения края открыть постоянно действующую горячую линию для информирования жителей края о мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лечебных учреждениях Ставрополья сформированы запасы средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, необходимых для лечения коронавируса и других острых респираторных вирусных инфекций. По поручению губернатора в территориях ведется развертывание дополнительных инфекционных коек с подачей кислорода для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом. Дополнительные места создаются в лечебных учреждениях Буденновска, Георгиевска, Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя. Планируется, что до конца текущего года специализированный коечный фонд в крае увеличится до 4 тыс. мест.

"Министр здравоохранения края доложил о ходе заключения контрактов по закупке лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения ими тех, кто лечится от коронавируса в амбулаторных условиях. По словам главы ведомства, только после завершения этих процедур станет возможно доставлять эти медикаменты пациентам непосредственно на дом", - сказано в пресс-релизе.

Меры профилактики

Глава Ставрополья, по данным пресс-службы, поручил исходя из рекомендаций Роспотребнадзора проработать механизмы для приостановки деятельности предприятий общественного питания и развлекательных комплексов в ночное время - с 23-00 до 6-00 мск. Конкретные предложения должны быть внесены в течение ближайшей недели.

Сообщается, что министерству дорожного хозяйства и транспорта края Владимиров поручил рассмотреть возможности изменения режима работы общественного транспорта в муниципалитетах, чтобы снизить нагрузку в утренние и вечерние часы пик.

"Необходимо снизить нагрузку на общественный транспорт и тем самым сократить риски передачи коронавирусной инфекции во время поездок", - отметил глава региона.

Владимиров также отметил задачу для глав муниципальных образований - провести эпидрасследования в территориях для установки основных очагов распространения коронавируса.

"На этих данных должна строиться вся дальнейшая противоэпидемическая работа. Мы уже приняли ряд мер, перевели на дистанционную работу половину государственных и муниципальных служащих, продлили школьные каникулы. Требуются новые действия, для предотвращения распространения коронавируса. И эти действия должны опираться на исследования и цифры", - подчеркнул губернатор, слова которого приводятся в сообщении.

С начала пандемии на Ставрополье зарегистрировано 23 319 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 18 359 человек. В больницах региона умерли 456 пациентов с коронавирусом. В крае продолжает действовать обязательный масочный режим и режим соблюдения социальной дистанции, обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.