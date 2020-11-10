Выпущенные в Северной Осетии зубры попались в фотоловушку

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты Северо-Осетинского заповедника зафиксировали в фотоловушке зубров, которых выпустили в этом году в Турмонском заказнике республики. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минприроды региона.

"Недавно наши коллеги из Северо-Осетинского заповедника проверяли фотоловушки, стоящие на территории Турмонского заказника, где в августе были выпущены зубры и леопарды. При очередной проверке специалисты обнаружили фото и видео одной из зубриц. Именно этих зубров было так сложно найти зимой во время учета", - говорится в сообщении.

По данным WWF России, ловушка стояла в кластере леопарда, чтобы запечатлеть его. На прежнее место осторожный хищник не вернулся, однако при очередной проверке специалисты обнаружили фото и видео одной из зубриц. Самка попала в фотоловушку в верховье реки Дур-Дур на Южном склоне горы Сурх в конце сентября.

Программу по созданию вольноживущей популяции зубров в лесах Европейской части России с 1996 года реализует Всемирный фонд дикой природы (WWF). За последние 10 лет WWF России выпустил в природу российского Кавказа 54 чистокровных зубра. В августе - сентябре 2020 года на волю было выпущено 10 зубров.

Зубр - единственный в мире вид, который удалось вернуть в дикую природу после полного истребления: животные вымерли из-за уничтожения мест их обитания и неограниченной охоты. В России программа по восстановлению популяции этих животных реализуется с 1950-х годов. Восстановление зубра в Северной Осетии - одно из направлений сотрудничества республики и WWF России в области охраны природы.