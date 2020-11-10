В Чечне планируют в 2020 году начать строительство двух новых школ и детских садов

ГРОЗНЫЙ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Чечни в 2020 году начнут возводить две новые школы и детские сады для стимулирования развития жилищного строительства. Об этом ТАСС сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Ахмед Газалапов.

"В этом году в городе Грозный и селе Ачхой-Мартан будет начато строительство четырех объектов образования: двух детских садов и школ. На эти мероприятия в 2020 году регион направит более 362 млн. рублей, выделенных бюджету республики на стимулирование развития жилищного строительства. Строительство объектов образования будет начато в ближайшее время и завершится в 2021 году", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, из федерального бюджета в общей сложности регион получит на строительство объектов более 663 млн рублей. "В населенных пунктах республики активно ведется строительство жилых комплексов. Но благодаря нацпроекту появится и социальная инфраструктура. В соответствии с соглашениями, достигнутыми с Минстроем России, образовательные учреждения возводятся в непосредственной близости от строящихся многоквартирных домов", - добавил Газалапов.

В 2020 году в Чеченской Республике мероприятия программы "Стимул" реализованы досрочно. Построено четыре детских сада, учебный корпус на 600 мест, детская поликлиника, дороги и сети водоснабжения.

Кроме того, в городе Аргун за счет дополнительных средств близится к завершению возведение двух школ, а также построен детский сад на 140 мест.