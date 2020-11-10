Первый кадетский класс полиции МВД по КБР открылся в Нальчике

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Первый кадетский класс полиции МВД по Кабардино-Балкарской Республике открыли в школе №7 города Нальчика в День сотрудников органов внутренних дел РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня в средней общеобразовательной школе №7 имени Героя Советского Союза Н.Г.Калюжного в Нальчике состоялось открытие первого кадетского класса полиции МВД по Кабардино-Балкарской Республике", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии принял участие глава региона Казбек Коков, который, выступая перед собравшимися, напомнил об особой роли, которую государство всегда отводило воспитанию детей - будущих поколений. Свидетельством этому является в том числе присвоение седьмой школе имени Героя Советского Союза Николая Гавриловича Калюжного - уроженца Кабардино-Балкарии, погибшего в бою в годы Великой Отечественной войны.

"Символично, что мы открываем кадетский класс именно 10 ноября - в День сотрудников органов внутренних дел России, которые отличались своей самоотверженностью в служении Родине. Уверен, сегодняшнее событие послужит огромным вкладом в развитие и воспитание наших детей. Вы, наше молодое поколение, будете соответствовать своим старшим товарищам, которые сегодня в погонах служат Отечеству, защищают интересы граждан", - цитирует Кокова его пресс-служба.

Министр внутренних дел по КБР Василий Павлов отметил, что многовековая история российского государства показала, что патриотическое воспитание в России было, есть и будет силой, которая решает не только вопросы образования, но и несет безграничную любовь и преданность своему Отечеству. Особенно важно это подчеркнуть в год 75-летия Великой Победы. "Как и много лет назад, наша общая цель - вырастить поколение достойных граждан Российской Федерации, которые вне зависимости от призвания будут ценить и продолжать лучшие традиции нашей великой Родины", - сказал Павлов.

В завершение церемонии кадеты принесли клятву с честью и достоинством нести свое звание, быть преданными семье, народу, Отечеству, прилежно учиться, строго выполнять Устав школы, заветы и обязанности кадет и получили из рук руководства республики и МВД по КБР свои первые удостоверения.

О классе

Открытие класса является первым этапом реализации пилотного для региона проекта по созданию отрядов правоохранительной направленности под названием "Юный друг полиции" и кадетских классов. Основные задачи - патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование кадрового резерва для службы в органах внутренних дел и раннее профориентирование учащихся образовательных учреждений, обеспечение развивающей досуговой занятости несовершеннолетних во внеурочное время, а также пропаганда здорового образа жизни.

В образовательную программу будет включен широкий спектр направлений: углубленное изучение основ права, теоретические и практические занятия по различным направлениям деятельности правоохранительных органов, в том числе выезды и экскурсии в подразделения полиции и взаимодействующие ведомства. В работе с кадетами примут участие ветераны органов внутренних дел, бойцы специализированных подразделений, эксперты и специалисты с многолетним опытом работы, добавили в пресс-службе.