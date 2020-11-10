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Врио главы Дагестана назначил Абакарова госсекретарем республики

Во вторник Абакаров заявил о досрочном сложении полномочий мэра Дербента

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Сергей Меликов во вторник назначил бывшего мэра Дербента Хизри Абакарова государственным секретарем республики, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Сегодня, 10 ноября, врио главы Республики Дагестан Сергей Меликов назначил Абакарова Хизри Магомедовича Государственным секретарем Республики Дагестан", - говорится в сообщении.

Во вторник Абакаров сообщил о досрочном сложении полномочий мэра Дербента и о назначении временно исполняющим обязанности главы города своего первого заместителя Рустамбека Пирмагомедова. При этом он не назвал причин отставки и будущего места работы.

Хизри Абакарову 60 лет, он родился 28 июня 1960 г. в дагестанском городе Южно-Сухокумске, окончил школу-интернат в Махачкале, Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ). После службы в армии работал на предприятии в Новом Уренгое, в 1987 году там же стал президентом городской федерации восточных единоборств, в 1993 - 1999 годах занимался предпринимательской деятельностью. С 1999 года - помощник депутата Государственной Думы, а с 2007 года - сенатора Сулеймана Керимова, контролировал исполнение его социальных и меценатских программ.

Руководил строительством ряда крупных объектов, в том числе Каспийского завода листового стекла в Дагестане, а также проектом строительства спортивно-развлекательных комплексов - стадиона "Анжи-Арена" в Махачкале и "Экстрим-база" в Гунибском районе. С 2014-го по 2018 годы был председателем совета директоров АО "Международный аэропорт "Махачкала". 16 октября 2018 года был избран главой городского округа "город Дербент".

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