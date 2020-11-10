Турчак предлагает упростить процедуры ГЧП для IT-проектов в Арктике

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак выступил с предложением законодательно упростить процедуры заключения соглашений о государственно-частном партнерстве при реализации IT-проектов в Арктике.

"Другое важное направление - это развитие законодательства в сфере государственно-частного партнерства. Здесь, во-первых, необходимо упростить процедуры заключения соглашений о ГЧП при реализации IT-проектов в регионах Арктической зоны. Во-вторых, следует модернизировать федеральное законодательство, регулирующее реализацию таких проектов в IT-сфере", - сказал Турчак во вторник в рамках выездного заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде в Мурманске.

"Если в регион придут частные инвестиции, если IT-отрасль действительно здесь взлетит, то это даст Арктике мощный толчок. Толчок в экономическом развитии, за которым подтянутся и уровень зарплат, и уровень жизни в целом, появятся новые рабочие места. Одновременно снизится зависимость региона от сырьевой отрасли и конъюнктуры на рынке энергоносителей", - подчеркнул первый вице-спикер СФ.

Как говорится в проекте решения Совета, Минвостокразвития рекомендовано проработать дополнительные меры господдержки проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Арктической зоне РФ.