Эксперт: продление госпрограммы развития СКФО позволит включить в нее комплексные проекты

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Предложенное Минэкономразвития РФ продление госпрограммы развития СКФО позволит скорректировать сроки реализации предусмотренных ею проектов в условиях пандемии коронавируса, а также включить в программу новые комплексные проекты по развитию макрорегиона. Такое мнение высказала во вторник ТАСС заместитель председателя совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Светлана Липина.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило продлить на пять лет государственную программу социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), рассчитанную до 2025 года. Согласно проекту постановления правительства РФ, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограмме на 2016-2030 годы составит более 257,5 млрд рублей.

"Многие проекты, которые входят в госпрограмму, имеют сроком реализации 2030 год, кроме того, никто не знает, когда мы выйдем из состояния пандемии, какой будет ситуация в мировой экономике, когда восстановится экономическая активность, поэтому выполнение госпрограммы в 2025 году тоже может оказаться под вопросом. Кроме того, сдвигая горизонт, мы получаем большую свободу для маневра в реализации целей, обозначенных в госпрограмме, а также для включения в программу и реализации новых комплексных проектов, способных в перспективе дать мультипликативный эффект в разных отраслях экономики", - сказала Липина.

По мнению эксперта, сегодня госпрограмму нужно строить не только из представленных регионами проектов, важно включать в нее межрегиональные и макрорегиональные проекты, активнее вовлекая бизнес в их реализацию.

"Сегодня инвестиционные проекты необходимо формировать комплексно, на что обращал внимание и вице-премьер РФ Юрий Трутнев. Это значит, что, например, развитие туризма не может рассматриваться как отдельное направление, без соответствующих проектов в инфраструктуре, сельском хозяйстве, здравоохранении, ЖКХ и так далее… Надо подумать о том, как Северный Кавказ будет развиваться в целом, на уровне всего большого макрорегиона", - пояснила Липина.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.