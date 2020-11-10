Участки для аквакультуры в Арктике можно будет получить онлайн с 2021 года

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Цифровой сервис для выдачи морских участков для аквакультуры в Арктической зоне РФ начнет работу в следующем году. Об этом сообщил во вторник первый замглавы Минвостокразвития РФ Александр Крутиков.

"В следующем году в Арктике заработает также цифровой сервис для выдачи морских участков для аквакультуры. Здесь похожая ситуация, действует разрешительный порядок, через который бизнес годами прорывается, не может прорваться, и, как и на Дальнем Востоке, мы сделали вместе с Фондом развития Дальнего Востока, в Арктике на севере мы оцифруем всю прибрежную акваторию, внутренние водные объекты, которые доступны для аквакультуры, и выставим их в публичный доступ, сопроводив их возможностью подачи заявок в электронном виде, участия в электронных аукционах", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны".

Крутиков добавил, что по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина аналогичное решение готовится министерством для рыболовных участков.