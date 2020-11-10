Ледокол "Завенягин" вернулся в Дудинку после операции по спасению судов ото льда на Енисее

НОРИЛЬСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ледокол "Завенягин", принадлежащий "Норникелю", вернулся в порт Дудинку после операции по спасению каравана, попавшего в ледовый плен на Енисее. Операция длилась 11 суток, сказал журналистам во вторник капитан судна Михаил Гутько.

Утром 26 октября караван из семи судов транспортной компании "СРТ", которые перевозили порожние контейнеры, вышел из таймырского порта Дудинка в Красноярск. На следующий день руководство "СРТ" обратилось в Заполярный транспортный филиал с просьбой о помощи в ледокольной проводке каравана в связи со сложной ледовой обстановкой на Енисее. 29 октября ледокол "Авраамий Завенягин" нагнал караван и начал освобождать его из ледяного плена.

"Одиннадцать суток, округленно, это [спасательная операция] происходило<...>. Четыре судна удалось вытащить: две баржи и два буксира", - сказал Гутько.

По его словам, ледовые торосы достигали высоты 1,5-2 метра над водой. Во льду остались три судна, людей на них нет. По его мнению, их могут попытаться спасти весной во время ледохода.

По словам директора Заполярного транспортного филиала "Норникеля" Алексея Новакова, ледокол для участия в спасательной операции был подготовлен в рекордные сроки. Вместо запрошенных на подготовку 1,5 суток ушло всего полдня. По его мнению, попадание каравана в ледовое поле связано с совокупностью природных факторов. Буквально на 15-17 часов раньше из Дудинки вышли два других каравана, которые благополучно дошли до Красноярска.

"Авраамий Завенягин" - речной ледокол на Енисее. Спущен на воду в 1984 году. Малая осадка - 2,5 м - позволяет работать в условиях мелководья в притоках Енисея.