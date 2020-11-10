Минвостокразвития запустило единую платформу продвижения арктического туризма

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ при поддержке Ростуризма запустило единую платформу для продвижения туризма в Арктической зоне Российской Федерации. Об этом сообщил в понедельник первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Мы при поддержке Ростуризма <...> запустили единую платформу продвижения арктического туризма, которая включает в себя порталы и социальные сети с охватом аудитории на сегодня более 1 млн человек. До конца года мы нарастим этот охват до 5 млн человек", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны".

Первый замминистра уточнил, что для туристического бизнеса эта платформа является бесплатной. "У любого арктического туроператора сегодня есть возможность при поддержке профессиональных консультантов в сфере туриндустрии разместить на этой платформе информацию о своих туристических продуктах, мы же берем на себя их продвижение", - уточнил Крутиков.

Крутиков отметил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, больнее всего сказались на работе малого бизнеса, при этом, по его словам, сумели выиграть от этой ситуации те предприниматели, которым удалось трансформироваться в этих условиях.

"Наш Фонд развития Дальнего Востока и Арктики предложил специальный и, хочу подчеркнуть, бесплатный для предпринимателей Арктической зоны сервис по созданию и продвижению интернет-магазинов. Сервис заработал в июле этого года, и на сегодня с его помощью уже более 2,5 тыс. арктических предпринимателей открыли и получили средства бесплатно от государства на продвижение таких онлайн-магазинов в социальных сетях", - заключил представитель Минвостокразвития.