Аналогичный "Дальневосточному гектару" сервис появится в Арктике

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Сервис по получению земельных участков по аналогии с уже существующим "Дальневосточным гектаром" будет запущен в Арктической зоне РФ с 1 июня следующего года. Об этом сообщил во вторник первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Цифровые решения для граждан, которые расширяют их экономические свободы, способствуют улучшению условий их жизни. Первое из таких решений вам известно - это возможность быстро и бесплатно в электронном виде получить земельный участок для строительства дома. Здесь, в Арктической зоне, где 90% населения живет в городах, это не менее актуально, спрос на землю в условиях ограничений здесь тоже резко, значительно вырос. <...> Cервис, аналогичный "Дальневосточному гектару", заработает в Арктике с 1 июня 2021 года", - сказал он.

Крутиков отметил, что главной причиной успеха "Дальневосточного гектара" стали короткие сроки получения земельных участков. По его словам, земля в среднем выдается за 34 дня, при этом никаких визитов к чиновникам не требуется.

В октябре на встрече с инвесторами Арктической зоны РФ премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ готовит программу по предоставлению земельных участков "Арктический гектар" по аналогии с программой "Дальневосточного гектара". По его словам, соответствующее предложение представило министерство развития Дальнего Востока и Арктики.

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