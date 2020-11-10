Центр цифровой грамотности для населения Арктической зоны РФ создадут в 2021 году

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Центр для обучения цифровой грамотности жителей труднодоступных территорий Арктической зоны РФ планируют создать на базе Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске, сообщил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

"Уже в следующем году на базе САФУ им. Ломоносова в Архангельске будет создан центр "Диджитал Арктик", который займется реализацией масштабной программы цифровой грамотности населения, в том числе на труднодоступных территориях, разработкой дистанционных образовательных программ и поддержкой IT-стартапов. Необходимое для этого финансирование в объеме 1 млрд 100 млн рублей мы предусмотрели в проекте федерального бюджета на ближайшую трехлетку", - сказал Крутиков на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны".

Ранее во вторник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ обеспечить перевод госуслуг для жителей Арктической зоны в цифровой вид к 2022 году.