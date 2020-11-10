Инвесторам двух районах Северной Осетии снизили налоговую нагрузку

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Соглашения о создании на территории Алагирского и Ирафского районов Северной Осетии зон приоритетного экономического развития подписано во вторник в доме правительства республики. Как сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, на территории зон резидентам минимизирована налоговая нагрузка.

"Сегодня в торжественной обстановке состоялось подписание соглашений о создании на территории Алагирского и Ирафского районов зон приоритетного экономического развития промышленного, сельскохозяйственного и туристско-рекреационного типов. Соответствующие документы подписали председатель правительства РСО-Алания Таймураз Тускаев, глава Алагирского района Арсен Бутаев и глава АМС Ирафского района Омар Лагкуев", - говорится в сообщении.

Для резидентов зон приоритетного экономического развития предполагаются налоговые льготы по региональным налогам (транспортный налог, налог на имущество организаций), части налога на прибыль организаций, части налога при применении упрощенной системы налогообложения), единому сельскохозяйственному налогу. Предполагается также возмещение расходов по налогу на прибыль организаций, по упрощенной системе налогообложения, в форме прямых субсидий, страховым взносам во внебюджетные фонды. Также предполагается субсидирование технического присоединения резидентов к сетям, возмещение части процентов в размере ставки рефинансирования Банка России по коммерческим кредитам.

В числе первых резидентов - пять инвесторов. Предприниматель Руслан Цагараев планирует создать производство молочных продуктов в селении Нижний Унал. В поселке Верхний Згид Олег Карданов будет реализовать проект по строительству туристической деревни. Ислам Бекузаров в горном поселке Мизур организует швейный цех. В селении Камата Сергей Селезнев построит эко-туристический комплекс "Каматахостел", а Виктор Ваниев в Ирафском районе приступит к строительству карьера по добыче и переработке облицовочного диорита на Донифарском месторождении.

Тускаев подчеркнул, что работа будет продолжена, чтобы в перспективе создать данные зоны во всех муниципальных образованиях.