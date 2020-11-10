Ингушетии получила из федерального бюджета более 140 млн руб. на борьбу с коронавирусом

МАГАС, 10 ноября. /ТАСС/. Ингушетия получила более 140 млн рублей из федерального бюджета, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом, в частности, на закупку медикаментов и необходимого оборудования. Об этом сообщила ТАСС замминистра здравоохранения республики Лема Кациева.

"Нам выделены средства на борьбу с коронавирусом, из общей суммы 5 млн рублей мы направим на лаборатории, порядка 20 млн будет направлено на закупку лекарственных средств для амбулаторной сети и на 120 млн рублей мы закупим необходимое оборудование при лечении больных с коронавирусом, как правило это реанимационное оборудование: аппараты ИВЛ, неинвазивные маски, увлажнители воздуха, прикроватные кардиомониторы и тд.", - сказала Кациева.

По ее словам, при составлении заявки на необходимое оборудование, ведомством были опрошены реаниматологи, которые занимаются лечением тяжелых пациентов. "Сумма выделена нам по расчетам, все зависит от численности населения, от наличия коечного фонда, от обеспеченности необходимым, уровнем заболеваемости, там очень много параметров. Вообще, мы должны их освоить до конца года, но мы осваиваем их уже сейчас, мы укрепляем реанимации, лабораторные службы. При составлении заявки, мы говорили не с главврачами медучреждений, а пригласили работающих реаниматологов, это врачи, которые непосредственно с первого дня работают с больными с коронавирусом и знают ситуацию в каждом реанимационном зале", - добавила замминистра.

По данным регионального оперативного штаба, за последние сутки в регионе выявлено 64 новых случая заражения, всего инфицированы 7 979 человек, из них 108 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 53 человека, из них 10 пациентов - на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в Ингушетии умерли 98 человек, выздоровели 6 488.