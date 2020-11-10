В Кабардино-Балкарии отметили юбилей поэта Шогенцукова

НАЛЬЧИК, 10 ноября. /ТАСС/. Выставками, встречами, круглыми столами, чтением стихов отметили в Кабардино-Балкарии 120-летний юбилей классика кабардинской литературы Али Шогенцукова, сообщили в министерстве культуры региона во вторник.

"В эти дни в КБР проходят мероприятия, посвященные 120-летию со дня рождения классика кабардинской литературы Али Шогенцукова. Сегодня, 10 ноября в сквере у Кабардинского государственного драматического театра им. А. Шогенцукова состоялись чтения стихотворений Шогенцукова в формате опен-эир и возложение цветов к памятнику поэта", - сообщили в Минкультуры, отметив, что выставка, посвященная творчеству и жизненному пути поэта, открыта в Национальном музее КБР.

Юбилейные мероприятия состоялись и на малой родине автора в городе Баксане. "В мероприятии приняли участие сотрудники местной администрации города Баксана, члены Союза писателей и Союза журналистов, гости из соседних регионов, представители общественности и СМИ. Для собравшихся выступили творческие коллективы городского дворца культуры, которые подготовили несколько номеров, а учащиеся образовательных учреждений прочитали гостям известные стихи Али Шогенцукова, в фойе городского дома культуры была организована фотовыставка в честь поэта", - сообщили в администрации города.

Али Асхадович Шогенцуков - классик кабардинской литературы, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., погиб в нацистском концлагере под Бобруйском.

Литературное наследие Шогенцукова включает в себя роман в стихах, восемь поэм, два рассказа, 11 стихотворений, 20 публицистических статей, девять произведений, переведенных с русского на кабардинский язык. Заметное место в творчестве занимает художественная летопись жизни кабардинского народа в дореволюционную эпоху и при Советской власти: поэма "Мадина" (1933), героическая поэма "Вчерашние дни Тембота" (1935), роман в стихах "Камбот и Ляца" (1938). Шогенцуков положил начало кабардинской советской прозе (рассказы "Пуд муки" (1931), "Под старой грушей" (1933).