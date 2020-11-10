Власти намерены упростить требования по инвестициям для небольших IT-компаний в Арктике

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ готово исключить требование по инвестициям в недвижимость для небольших IT-компаний, которые хотели бы реализовывать свои проекты в Арктической зоне РФ, сообщил во вторник первый замглавы министерства Александр Крутиков.

"Для того, чтобы снять ограничения для доступа к налоговым льготам в Арктике небольшим IT-компаниям, мы также готовы уточнить здесь законодательство, которое было в июле принято, и исключить для таких проектов требования инвестировать в недвижимость. Сегодня такое требование есть. Мы готовы заменить его, считать достаточным вложения в нематериальные активы", - сказал Крутиков на заседании совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны".

Крутиков также отметил, что власти готовы уточнить правила предоставления субсидий на строительство инфраструктуры, включив в ее периметр телекоммуникационную инфраструктуру. "Сегодня нормативно мы этого делать не можем, мы готовы эти изменения внести. Также мы готовы распространить с 2021 года на такие проекты механизм субсидирования процентных ставок, именно который мы сделали для Арктики. В его рамках государство берет на себя полторы ключевые ставки ЦБ для новых арктических проектов", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 13 июля подписал пакет федеральных законов о системе преференций в Арктике. Благодаря его принятию российская Арктика становится крупнейшей в стране и мире экономической зоной площадью почти 5 млн квадратных километров с конкурентоспособным набором преференций. Для резидентов сокращаются сроки проведения плановых проверок, упрощается их механизм. В Арктической зоне применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны. Законы предполагают предоставление резидентам Арктической зоны льгот по федеральным, региональным и местным налогам, а также введение пониженных тарифов страховых взносов.