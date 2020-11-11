Массовый рост числа фальшивых пятитысячных купюр выявили на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Камчатка впервые столкнулись с массовым наплывом фальшивых пятитысячных купюр, сообщает в среду пресс-служба отделения по Камчатскому краю Дальневосточного ГУ Банка России.

"Мы впервые столкнулись с таким наплывом фальшивок. Как правило, количество обнаруженных поддельных банкнот не превышает 3-4 шт. в квартал. Так, за девять месяцев прошлого года было выявлено всего 10 фальшивых купюр различных номиналов", - цитирует пресс-служба заместителя начальника отдела наличного денежного обращения и кассовых операций отделения Оксану Квасницкую.

Уточняется, что с начала года в регионе выявлено 77 поддельных банкнот. Из них 72 - пятитысячные купюры серии "БА" образца 1997 года. Их массовый вброс в денежное обращение Камчатки произошел в начале года.